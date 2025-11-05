Βορίζια: Συνελήφθη 43χρονος για συμμετοχή στη βεντέτα

Στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη ενός 43χρονου, συγγενικού προσώπου του 39χρονου νεκρού, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές σχετικά με το αιματηρό συμβάν στα Βορίζια Κρήτης το περασμένο Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος είχε εντοπιστεί σήμερα σε σπηλιά φέροντας «βαρύ» οπλισμό, με την ΕΛΑΣ να σχηματίζει τη σχετική σε βάρος του δικογραφία, ενώ πλέον κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιουδάκη.

«Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω» επισήμανε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βορίζια: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 43χρονο

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Βορίζια: Το χρονικό των τριών συλλήψεων

Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των τριών αδελφών, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι.

Αυτό που φαίνεται ότι τους πρόδωσε ήταν ένα τηλεφώνημα που έκανε ο μικρότερος αδελφός, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διοικητή του προκειμένου να του ζητήσει άδεια.

Αφού οι αστυνομικοί λοιπόν διαπίστωσαν την εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στο φονικό, τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και οδηγήθηκαν στα ίχνη του κινητού τηλεφώνου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 19χρονος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής. Στη συνέχεια όμως έφυγε από εκεί και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου - πατέρα και γιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με τα τρία αδέλφια, προκειμένου να γίνει η παράδοσή τους από τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης. Τελικά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Πράγματι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις σε ένα βενζινάδικο κοντά στις περιοχή στην περιοχή Μοίρες του Ηρακλείου και εκεί παραδόθηκαν.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα, τα οποία βρίσκονται φρουρούμενα σε νοσοκομεία.