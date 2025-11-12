Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για τη βόμβα που πυροδότησε τη βεντέτα

Νέες διαστάσεις παίρνει η έρευνα για το διπλό φονικό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, καθώς η αστυνομία συνέλαβε έναν 23χρονο άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην τοποθέτηση της εκρηκτικής ύλης η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της αιματηρής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο νεαρός είναι συγγενής του 39χρονου Καργάκη, του ενός από τα δύο θύματα της ένοπλης συμπλοκής που συγκλόνισε την Κρήτη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι η ταυτοποίηση του υπόπτου προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού και άλλων στοιχείων της προανακριτικής έρευνας. Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου με την κατηγορία της κατασκευής και τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού.

Η υπόθεση θεωρείται κομβική για την πλήρη εξιχνίαση των γεγονότων που οδήγησαν στο πρόσφατο αιματοκύλισμα, καθώς η έκρηξη σε σπίτι του χωριού φέρεται να αναζωπύρωσε παλιά βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνέδραμαν στη βίαιη κλιμάκωση.