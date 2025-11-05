Βορίζια: Στον εισαγγελέα τα τρία αδέλφια - Το χρονικό της σύλληψής τους

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθούν σήμερα τα τρία αδέλφια που καταζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια , με θύματα την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις τους παραδόθηκαν εχθές στην Αστυνομία. Συγκεκριμένα ο δικηγόρος τους κάλεσε την Ασφάλεια, υποδεικνύοντας προκαθορισμένο σημείο, στο οποίο θα παραδίδονταν και θα συλλαμβάνονταν.

Και στους τρεις αναμένεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις και έπειτα θα ακολουθήσουν οι απολογίες τους. Παράλληλα αναζητείται ο οπλισμός τους.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, τόνισε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμη αποδεικτικό υλικό.

Βορίζια: Το τηλεφώνημα που τους «πρόδωσε»

Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των τριών αδελφών, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι.

Αυτό που φαίνεται ότι τους πρόδωσε ήταν ένα τηλεφώνημα που έκανε ο μικρότερος αδελφός, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διοικητή του προκειμένου να του ζητήσει άδεια.

Αφού οι αστυνομικοί λοιπόν διαπίστωσαν την εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στο φονικό, τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και οδηγήθηκαν στα ίχνη του κινητού τηλεφώνου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 19χρονος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής. Στη συνέχεια όμως έφυγε από εκεί και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου - πατέρα και γιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Βορίζια: Παραδόθηκαν σε βενζινάδικο

Αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με τα τρία αδέλφια, προκειμένου να γίνει η παράδοσή τους από τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης. Τελικά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Πράγματι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις σε ένα βενζινάδικο κοντά στις περιοχή στην περιοχή Μοίρες του Ηρακλείου και εκεί παραδόθηκαν.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα, τα οποία βρίσκονται φρουρούμενα σε νοσοκομεία.