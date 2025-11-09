Βορίζια: Στο στόχαστρο για την έκρηξη πέντε άτομα - Ανησυχία για το άνοιγμα των σχολείων

Τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, μία από τις δύο αντιπαλόμενες στο επεισόδιο με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης, και δύο ακόμη άτομα, που κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού έχουν βάλει στο στόχαστρό τους οι Αρχές σε ό,τι αφορά στην έκρηξη, που οδήγησε στη «βεντέτα» του περασμένου Σαββάτου.

Οι τρεις πρώτοι ύποπτοι, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, έχουν φυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπών, την ώρα που η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής του εμπρηστικού μηχανισμού να έχει γίνει από άλλη οικογένεια, η οποία ζούσε κοντά στα Βορίζια Κρήτης.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων της συμπλοκής του προηγούμενου Σαββάτου, με την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία.

Βορίζια: Ο φυσικός αυτουργός της έκρηξης

Οι Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς τον ηθικό αυτουργό, κάνοντας λόγο πως πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειας Καργάκη, μία από τις δύο αντιπαλόμενες στα Βορίζια Κρήτης.

Όσον αφορά τον φυσικό αυτουργό, σύμφωνα με το Mega, θεωρούν πως έχει σχέση με το περιβάλλον των φυλακών Αλικαρνασσού, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν το σενάριο «συνεργασίας» με τρίτη οικογένεια, που κατοικεί κοντά στα Βορίζια.

Μέλη της τρίτης οικογένειας, όπως έγινε γνωστό, έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ ένα εξ' αυτών παραμένει κρατούμενο στη συγκεκριμένη φυλακή της Κρήτης.

Βορίζια: Γιατί «κορυφώθηκε» η συμπλοκή

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου παρουσιάστηκαν ο γαμπρός, ο ανιψιός και ο αδελφός του 39χρονου θύματος της βεντέτας στα Βορίζια, Φανούρη Καργάκη.

Νέες πληροφορίες για τη βεντέτα στα Βορίζια και την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο οικογένειες, μετέδωσε ο σταθμός του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Οι πληροφορίες επαναφέρουν την υπόθεση των ζωοκλοπών, για την οποία κρατούνταν στη φυλακή συγγενείς του Φανούρη Καργάκη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται, ότι υπήρχε ήδη ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία οξύνθηκε, όταν συνελήφθησαν τα τρία μέλη για υπόθεση ζωοκλοπής, καθώς τα μέλη της άλλης οικογένειας κατηγορήθηκαν ότι παρείχαν πληροφορίες στην αστυνομία, βάσει των οποίων έγιναν οι συλλήψεις.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αντιπαράθεση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, κορυφώθηκε με την αγορά του σπιτιού, σε περιοχή που τα μέλη της πρώτης οικογένειας θεωρούσαν ότι τους «ανήκει».