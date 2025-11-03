Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Παραμένουν αστυνομικοί στο χωριό, αναζητούνται τρία άτομα

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι η κηδεία του 39χρονου από τα Βορίζια.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές, μετά το φονικό περιστατικό το πρωί του Σαββάτου, 1η Νοεμβρίου, με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Στο σπίτι που διέμενε με τη σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής 2/11 η σορός του 39χρονου. Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Βορίζια: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον 39χρονο και την 56χρονη

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 39χρονου που μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι τις 2, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη 56χρονη, που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού περιστατικού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική στην 56χρονη έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή φτάνει ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.

Βορίζια: Ανακοίνωση ΕΛΑΣ για τις εξελίξεις μετά την αιματηρή βεντέτα

Την ακόλουθη ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού περιστατικού στα Βορίζια το Σάββατο 1 Νοεμβρίου:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Βορίζια: Αναζητούνται τρία άτομα

Εν τω μεταξύ, εστάλη χθες στον εισαγγελέα, από την Αστυνομία, η δικογραφία για την υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει, ως κατηγορούμενους για εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή, πέντε άτομα. Πρόκειται για τους δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και τρεις ακόμα από την ίδια οικογένεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και οι πέντε αυτοί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και άλλο προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η Αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για τον λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Με βάση τη δικογραφία που συνέταξε η Αστυνομία, ασκήθηκαν ήδη από τον εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για τους δύο τραυματίες και τους τρεις αναζητούμενους, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Οι δύο τραυματίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίωξη, είναι γενική, ενώ η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία, που αποτέλεσε την αφορμή για όσα τραγικά ακολούθησαν.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πίσω από την έκρηξη είναι κάποια από τις δύο οικογένειες και μέχρι στιγμής, επισήμως, οι δράστες είναι άγνωστοι. Ωστόσο έχει ερευνηθεί σχολαστικά ο χώρος και έχουν ληφθεί στοιχεία από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση.