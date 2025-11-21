Βορίζια: Σήμερα η απόφαση για τον 23χρονο κατηγορούμενο - Απολογείται ο αδελφός της Φραγκιαδάκη

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου θα συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να αποφασίσει εάν ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη θα οδηγηθεί στη φυλακή ή όχι.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός άνδρας είχε συλληφθεί με την κατηγορία της τοποθέτησης της βόμβας που εξερράγη και φέρεται να έγινε η αφορμή για το διπλό φονικό στα Βορίζια.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, αλλά τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό λόγω διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα. Σημειώνεται πως ο 23χρονος είναι ο μόνος που διαφοροποιείται στο επίπεδο των διώξεων, σε σχέση με τους άλλους οκτώ συλληφθέντες καθώς εκείνοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ενώ ο νεαρός κατηγορείται για τη βόμβα, την κατασκευή και την τοποθέτησή της.

Βορίζια: Απολογείται ο αδελφός της Φραγκιαδάκη

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής, έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο όπου τον περίμενε η ανακρίτρια, ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό και αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - μίας εκ των δύο θυμάτων.

Ο 58χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικές δυνάμεις, είχε παραδοθεί αυτοβούλως την προηγούμενη Τρίτη καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης 5 μέρες νωρίτερα. Η αρχική κατηγορία που τον βαραίνει είναι η περισυλλογή και η απόκρυψη των όπλων.