Βορίζια: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Η έκκληση του ιερέα

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) στον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων του επεισοδίου στα Βορίζια.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό Χανίων, τόπο καταγωγής του συζύγου της, την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τους δράστες του περιστατικού το περασμένο Σάββατο.

Όπως σημειώνουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε ακτίνα 200 μέτρων από την εκκλησία, είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας είναι το γεγονός ότι όσοι εισέρχονταν στο ναό για την εξόδιο ακολουθία, περνούσαν προηγουμένως από πύλη ανίχνευσης μετάλλων.

Βορίζια: Υπό αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός

Από το πρωί το χωριό βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση. Ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία ήταν κλειστός και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί σε διαφορετικά σημεία, υπό τον φόβο αντιποίνων για το συμβάν στα Βορίζια.

Σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών έλεγξε τον χώρο, ενώ στην είσοδο του ναό τοποθετήθηκε μαγνητική πύλη από την οποία περνούσαν όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο στην 56χρονη.

Αρκετές ώρες πριν από την εξόδιο ακολουθία, αλλά και μέχρι την ολοκλήρωση της ταφής στο κοιμητήριο του χωριού, drone της ελληνικής αστυνομίας έλεγχε κάθε σπιθαμή, σε μεγάλη ακτίνα από την εκκλησία.

Την ίδια ώρα, ο ιερέας που τέλεσε την εξόδιο ακολουθία, κάλεσε τους πολίτες να σταματήσουν τα επεισόδια βίας: «Να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να σταματήσει ο κύκλος αίματος, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα. Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς».

