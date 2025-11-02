Βορίζια: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η επιστροφή της σορού του 39χρονου στο σπίτι του

Σε κλίμα συγκίνησης και σιωπής έφτασε στο σπίτι του, στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, η σορός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στη φονική συμπλοκή του Σαββάτου. Από το πρωί, συγγενείς και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ η παρουσία της αστυνομίας στο χωριό παραμένει ισχυρή, λόγω του φόβου για τυχόν αντίποινα.

Ο 39χρονος, πατέρας πέντε παιδιών, ήταν μέλος της οικογένειας Καργάκη, που ενεπλάκη στη σύγκρουση με συγγενείς της άλλης πλευράς. Η σύζυγος, η μητέρα και τα αδέλφια του θρηνούν την απώλειά του, ενώ η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τοπικά έθιμα, επειδή τρία από τα παιδιά του ήταν ακόμη αβάπτιστα, τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου μια σύντομη τελετή βάπτισης σε κοντινό χωριό, προκειμένου να μπορέσει να μεταφερθεί η σορός του στο σπίτι.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε υπό κατασκευή κατοικία πυροδότησε μια παλιά διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού. Συγγενείς της πλευράς που θεωρούσε ότι έγινε στόχος της επίθεσης πήραν τα όπλα και κινήθηκαν προς το κέντρο των Βοριζίων, όπου ακολούθησε ανταλλαγή εκατοντάδων πυροβολισμών.

Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος και μια 56χρονη γυναίκα από την άλλη οικογένεια, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα νοσηλεύονται τραυματισμένα στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 39χρονος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, ενώ η 56χρονη έχασε τη ζωή της επίσης από πυρά, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες περί ανακοπής.

Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη επιφυλακή στη Μεσαρά, με ισχυρές δυνάμεις να περιπολούν στους δρόμους των Βοριζίων και της ευρύτερης περιοχής. Ομάδες της ΕΚΑΜ πραγματοποιούν ελέγχους πόρτα-πόρτα για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανές ενέργειες αντεκδίκησης.

Την Κυριακή ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για συγγενείς της οικογένειας στην οποία ανήκε η κατοικία όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή και άλλων ατόμων στη συμπλοκή, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πέντε συνολικά ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Παράλληλα, στην περιοχή παραμένουν κλιμάκια της ΕΚΑΜ και των ΤΑΕ, ενώ τα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη για λόγους ασφαλείας. Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών αναμένεται να επισκεφθεί τα σχολεία, καθώς αρκετά παιδιά ήταν αυτόπτες μάρτυρες της συμπλοκής.

Η τοπική κοινωνία πενθεί για τα δύο θύματα και παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ελπίζοντας ότι το αιματηρό περιστατικό δεν θα αναζωπυρώσει παλιές βεντέτες που σημάδεψαν την ιστορία της Κρήτης.