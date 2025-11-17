Βορίζια: Προσωρινά ελεύθερος ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας

Προσωρινά ελεύθερος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την προφυλάκισή του, αφέθηκε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, σχετικά με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι στα Βορίζια Κρήτης.

Ο 23χρονος έχει συλληφθεί ως βασικός ύποπτος για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού και κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με τη συμπλοκή, που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, γιατί υπήρξε διαφωνία της εισαγγελέως με την ανακρίτρια, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με το καθεστώς κράτησής του.

Βορίζια: Δεύτερο δράστη και ηθικό αυτουργό για τη βόμβα αναζητούν οι Αρχές

Οι Αρχές αναζητούν τώρα και δεύτερο δράστη αλλά και τον ηθικό αυτουργό για την τοποθέτηση της βόμβας.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια οι έρευνες για τα όπλα που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, για να δουν ποια και εάν χρησιμοποιήθηκαν.

Παράλληλα αναμένεται η αποκάλυψη των τηλεφωνικών κλήσεων από τα τηλέφωνα που κατέσχεσε η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.