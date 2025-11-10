Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη

Στη φυλακή οδηγούνται με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι από την πλευρά Καργάκη, σχετικά με το περιστατικό του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια, όπου από ανταλλαγή πυροβολισμών, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Ο 43χρονος και ο 48χρονος, και οι δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι σχετικά με τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, στη συμπλοκή των Βοριζίων.

Η μεταγωγή των κατηγορουμένων έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τους δύο να φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, υπό τον φόβο εκδήλωσης νέου επεισοδίου ανάμεσα στις οικογένειες. Πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (10/11) προκειμένου να απολογηθούν.

Βορίζια: Προφυλακιστέα και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Υπενθυμίζεται πως χθες, Κυριακή, και ενώ οι απολογίες τους ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Δευτέρα, τα τρία αδέλφια από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κρίθηκαν προφυλακιστέα με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Η ανακρίτρια μετέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια που είχαν παραδοθεί πριν από πέντε ημέρες, προκειμένου να λάβει τις απολογίες τους σχετικά με τη δική τους εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού που εξερράγη από τη βόμβα, τον 29χρονο αδελφό του και τον 19χρονο στρατιώτη, οι οποίοι, μετά από πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Τα τρία αδέλφια αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και υποστήριξαν ότι δεν έφεραν όπλα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.