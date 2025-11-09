Βορίζια: Προφυλακιστέα τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Υπό άκρα μυστικότητα και μία ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, απολογήθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το φονικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Η ανακρίτρια μετέβη νωρίς το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια που είχαν παραδοθεί πριν από πέντε ημέρες, προκειμένου να λάβει τις απολογίες τους σχετικά με τη δική τους εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού που εξερράγη από τη βόμβα, τον 29χρονο αδελφό του και τον 19χρονο στρατιώτη, οι οποίοι, μετά από πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέλφια αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και υποστήριξαν ότι δεν έφεραν όπλα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.