Βορίζια: Πού είναι το χωριό της Κρήτης όπου έγινε η σημερινή βεντέτα

Οι χρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών για τα βοσκοτόπια και η ανέγερση ενός σπιτιού σε «λάθος» σημείο, κατά τη μία πλευρά, ήταν η αιτία για τη σημερινή βεντέτα στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η βεντέτα ξεκίνησε όταν ένας 26χρονος από τη μία οικογένεια αγόρασε ένα οικόπεδο και έχτισε το σπίτι του σε μια περιοχή που η άλλη οικογένεια θεωρούσε δική της, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Οι αντεγκλίσεις δεν απέδωσαν, ούτε και η προσπάθεια της δεύτερης οικογένειας να πείσουν την αντίπαλη πλευρά να σταματήσουν την ανοικοδόμηση.

Έτσι, το σπίτι κάθε μέρα έπαιρνε νέα μορφή, αφού προχωρούσαν οι οικοδομικές εργασίες.

Αυτή η εξέλιξη φέρεται πως ήταν ο λόγος ώστε η δεύτερη οικογένεια να βάλει μια βόμβα τα ξημερώματα του Σαββάτου στην είσοδο του νεόδμητου σπιτιού, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Το πρωί του Σαββάτου άρχισαν τα αντίποινα, με αποτέλεσμα την ομοβροντία πυροβολισμών που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, την αδελφή του 26χρονου, η οποία τραυματίστηκε μεν αλλά φέρεται να έπαθε ανακοπή και έναν άνδρα, 39 ετών, από την άλλη οικογένεια.

Στον τραγικό απολογισμό είναι 14 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, ενώ έξι από τους 14 δεν σχετίζονται με τις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές για τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια.

Πριν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου υπήρξαν και μικροτραυματισμοί. Ωστόσο, το τότε περιστατικό δεν έφτασε στα αυτιά της Αστυνομίας, όπως αναφέρουν πηγές από την περιοχή.

Στη συνέχεια ακολούθησε «σασμός» με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό, άτομο από την άλλη οικογένεια.

Πού είναι τα Βορίζια

Τα Βορίζια είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φαιστού και της τέως Επαρχίας Καινουργίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης.

Η θέση του είναι στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη και συνδέεται με το Ηράκλειο με ασφαλτόστρωτο δρόμο 53 χιλιομέτρων.

Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και ειδικότερα η ελαιοκομία, ενώ η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η ξυλογλυπτική αποτελούν επίσης ασχολίες, όπως και η υφαντουργία.

Στο χωριό υπάρχει μεταξύ άλλων νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Στα Βορίζια υπάγεται και η Ιερά Μονή Βαρσαμόνερου.

Λόγω της ορεινής του θέσης, το χωριό αυτό διαδραμάτισε βασικότατο ρόλο στη διάρκεια της Επανάστασης. Από τα Βορίζια κατάγονταν πολλοί οπλαρχηγοί.

Ένας οπλαρχηγός με καταγωγή από τα Βορίζια ήταν ο Κωνσταντίνος Λέκκας, αγωνιστής κατά την Κρητική Επανάσταση του 1866 όπου συνελήφθη από τους Τούρκους, στην ίδια μάχη που συνελήφθη κι ο Νίκος Μαλικούτης από την προδοσία του Κόρακα.

Ένας ακόμη οπλαρχηγός με καταγωγή από τα Βορίζια ήταν ο Κωνσταντίνος Λεράτος, που μαζί με τον Φραγκιά δολοφόνησαν τον Δερβίς Αγά, έναν απ' τους πιο σκληρούς Τούρκους αγάδες της περιοχής.

Στη διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής, το χωριό έλαβε μέρος στην Αντίσταση, βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Έπειτα από την απελευθέρωση, η πολιτεία έφτιαξε νέο οικισμό στη θέση Βροντισάκι κοντά στη Μονή Βροντισίου. Οι κάτοικοι όμως, αρνήθηκαν να κατοικήσουν σ' αυτόν και προτίμησαν να προβούν σε ανοικοδόμηση του χωριού τους στην αρχική του θέση.