Βορίζια: Ποινικές διώξεις σε πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη απολογούνται για τη βόμβα σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, στα Βορίζια μετά τις ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν.

Τα πέντε άτομα της οικογένειας Καργάκη κλήθηκαν σε συμπληρωματική απολογία σήμερα αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα, ως εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση τοποθέτησης βόμβας που εξερράγη στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Βορίζια: Οι τρεις απολογούνται ως ηθικοί αυτουργοί

Τρία άτομα που είχαν ήδη προφυλακιστεί στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού για υπόθεση σχετική με ζωοκλοπές, εμφανίζονται ως ηθικοί αυτουργοί για την έκρηξη.

Πρόκειται για τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στα Δικαστήρια Ηρακλείου και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Ιουνίου.

Είναι τα τρία άτομα τα οποία είχε επισκεφθεί στις φυλακές την 31η Οκτωβρίου του 2025, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης - ο άνδρας που πέθανε, λίγες ώρες πριν την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Βορίζια: Οι δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη που θα βρεθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας

Οι δύο Καργάκηδες που προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, τον Νοέμβριο, φέρεται να εμπλέκονται στο κομμάτι της κατασκευής του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Είναι ο 49χρονος γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και ο 44χρονος εξάδελφός του. Οι δυο τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου την Τετάρτη, 24 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews



