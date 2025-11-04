Βορίζια: Ο ρόλος των ηλικιωμένων συγγενών στην παράδοση των τριών - Γιατί αναμένεται να εμπλακεί ο στρατός

Καθοριστικός αποδείχθηκε ο ρόλος των ηλικιωμένων της οικογένειας στην απόφαση των τριών μέχρι πριν μερικές ώρες καταζητούμενων να παραδοθούν στις αρχές, μετά το διπλό φονικό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, «οι γέροντες» της οικογένειας που φέρονται να είχαν επικοινωνία με τους τρεις όσο παρέμεναν κρυμμένοι, τους έπεισαν ότι θα επιδείνωναν τη θέση των δύο άλλων μελών της οικογένειας που νοσηλεύονται φρουρούμενα στο ΠΑΓΝΗ.

Το ραντεβού με τις αρχές για την παράδοσή τους δόθηκε μετά τις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, σε πρατήριο καυσίμων, στην Εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών, σε σημείο πολύ κοντά στο χωριό τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία έγινε παρουσία του επικεφαλής της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο οποίος είχε δεσμευθεί προσωπικά στους ηλικιωμένους συγγενείς πως θα βρίσκεται εκεί, ως εγγυητής για την ασφάλεια των τριών κατά τη διάρκεια της παράδοσης.

Βορίζια: Γιατί αναμένεται να εμπλακεί ο στρατός;

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην μεταφερθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, αλλά να μεταβούν στο νοσοκομείο ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπως έχει συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Όπως προκύπτει από πηγές από το Αστυνομικό Μέγαρο στο Ηράκλειο, κανείς από τους τρεις πλέον συλληφθέντες δεν δέχτηκε να μιλήσει στο προανακριτικό στάδιο. Όλοι επιφυλάχθηκαν πως θα καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή, σχετικά με το περιστατικό και τη συμμετοχή τους ή μη στο αιματηρό επεισόδιο, με θύμα έναν 39χρονο και μια 57χρονη.

Ακόμη δεν είναι γνωστό αν οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν αύριο ή την Πέμπτη. Στην υπόθεση αναμένεται να εμπλακεί και η στρατιωτική δικαιοσύνη αφού -κατά τις ίδιες πληροφορίες- ανάμεσά στους συλληφθέντες για την ανταλλαγή πυροβολισμών λόγω βεντέτας στα Βορίζια, βρίσκεται και ένας 19χρονος στρατιώτης.