Βορίζια: Νέες πληροφορίες για τους τρεις που αναζητά η αστυνομία - Πιθανό να παραδοθούν αύριο

Η ανησυχία για νέα αιματηρά επεισόδια στα Βορίζια της Κρήτης, όπως εκείνο του Σαββάτου είναι εκτεταμένη, με την τοπική κοινότητα να φοβάται ότι θα θρηνήσει και άλλους νεκρούς.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα έξι ατόμων, ανάμεσά τους και του 39χρονου που έπεσε νεκρός στους πυροβολισμούς οι οποίοι κόστισαν τη ζωή στον 39χρονο και μια 57χρονη. Όσο για τους τρεις που αναζητούν οι αρχές, πληροφορίες του ΣΚΑΪ μεταφέρουν, ότι είναι πιθανό αύριο και μετά την κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη) που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, οι τρεις να παραδοθούν στην αστυνομία. Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και κτίρια όπου θα μπορούσαν να έχουν κρυφτεί, τόσο εντός όσο και εκτός του χωριού, ενώ γίνεται και χρήση drone από την αστυνομία στο βουνό.

Στα προφίλ των έξι ατόμων που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, κυριαρχούν φωτογραφίες με πιστόλια, καλάσνικοφ και μπαλωθιές από γλέντια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τα έξι ονόματα το ένα ανήκει στον 39χρονο νεκρό, ενώ οι υπόλοιποι πέντε σχετίζονται με την άλλη οικογένεια - τέσσερα αδέλφια και ένας ξάδελφος. Δύο από αυτούς, ηλικίας 25 και 30 ετών, που είναι ξαδέλφια μεταξύ τους, παραμένουν φρουρούμενοι σε νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι τρεις αναζητούνται από τις αρχές.

Βορίζια: Μπορεί να παραδοθούν οι τρεις που αναζητά η αστυνομία

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, πιθανόν και από τις δύο πλευρές, χωρίς όμως να υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφή στοιχεία που να τους ταυτοποιούν». Οι τρεις καταζητούμενοι, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, δεν αποκλείεται να παραδοθούν στις αρχές σύντομα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώθηκαν σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο, όπου θα μπορούσαν να έχουν βρει καταφύγιο. Όπως μεταδίδει το ίδιο ρεπορτάζ, αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι τρεις καταζητούμενοι να παραδοθούν τις επόμενες ημέρες, κάτι που «συνήθως συμβαίνει».

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι έπεσαν περισσότερες από 250 σφαίρες, ενώ οι τραυματίες και οι νεκροί δεν προήλθαν από πυρά καλάσνικοφ, αλλά από πιστόλια και κυνηγετικές καραμπίνες. Έχουν εντοπιστεί βολίδες από καλάσνικοφ, όμως δεν έχουν πλήξει κάποιον άνθρωπο.

Αυτή την ώρα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον ακριβή αριθμό και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συμμετεχόντων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από έξι. Μέχρι στιγμής, είναι βέβαιο ότι έξι άτομα έχουν εμπλακεί στη συμπλοκή - ο ένας είναι νεκρός.

Πρόκειται για μια βεντέτα γνωστή σε όλους στο χωριό, η οποία, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για συμφιλίωση δεν αποκλιμακώθηκε ποτέ η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Βορίζια: Αύριο η κηδεία της 57χρονης

Η Ευαγγελία Φουντεδάκη, το γένος Φραγκιαδάκη, είναι η 57χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο.

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης που έχει μεταβεί στην περιοχή, προς αποφυγή νέων επεισοδίων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η Ευαγγελία Φουντεδάκη -μητέρα δύο παιδιών και χήρα- ζούσε και εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στα Χανιά. Είχε μεταβεί στο χωριό Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της. Βρισκόταν στο σημείο όπου ξέσπασε η ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς της και μιας άλλης οικογένειας του χωριού, με αποτέλεσμα να δεχθεί σφαίρα και να χάσει τη ζωή της.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια με προορισμό τα Χανιά, προκειμένου να προετοιμάσει την κηδεία της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων.

«Μαζεύω τα πράγματα της κόρης μου», δήλωσε η μητέρα της 57χρονης, μιλώντας στην κάμερα του Star. «Ήρθαν τα παιδιά μου για το μνημόσυνο του άντρα μου και τώρα θα κάνω την κηδεία της κόρης μου. Πήγε να δει πώς είχαν κάνει το σπίτι του εγγονού μου μετά τη βόμβα. Γυρνούσαν και μας έστησαν καρτέρι και μας σκότωσαν. Η αστυνομία μας διώχνει από το χωριό, πάμε στα Χανιά».

Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια, τον άλλο νεκρό της φονικής συμπλοκής που έχει συγκλονίσει τη χώρα από το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Το πρωί της Δευτέρας, δεκάδες φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της οικογένειας και λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, η σορός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία για την εξόδιο ακολουθία, με την πομπή να σταματά για λίγα λεπτά στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του.