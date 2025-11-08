Βορίζια: Νέες πληροφορίες για το τι πυροδότησε τη βεντέτα - Οι ζωοκλοπές και οι προφυλακισμένοι συγγενείς

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου παρουσιάστηκαν ο γαμπρός, ο ανιψιός και ο αδελφός του 39χρονου θύματος της βεντέτας στα Βορίζια, Φανούρη Καργάκη.

Νέες πληροφορίες για τη βεντέτα στα Βορίζια και την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο οικογένειες, μετέδωσε ο σταθμός του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Οι πληροφορίες επαναφέρουν την υπόθεση των ζωοκλοπών, για την οποία κρατούνταν στη φυλακή συγγενείς του Φανούρη Καργάκη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται, ότι υπήρχε ήδη ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία οξύνθηκε, όταν συνελήφθησαν τα τρία μέλη για υπόθεση ζωοκλοπής, καθώς τα μέλη της άλλης οικογένειας κατηγορήθηκαν ότι παρείχαν πληροφορίες στην αστυνομία, βάσει των οποίων έγιναν οι συλλήψεις.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αντιπαράθεση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, κορυφώθηκε με την αγορά του σπιτιού, σε περιοχή που τα μέλη της πρώτης οικογένειας θεωρούσαν ότι τους «ανήκει».

Βορίζια: Γιατί μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο οι προφυλακισμένοι συγγενείς του Καργάκη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο και των δύο ερευνών οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατείται από τον Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο του και έναν εξάδελφό του, αδελφό του 39χρονου θύματος, ένας άνδρας, τον οποίο οι αρχές φέρονται να έχουν αναγνωρίσει ως τον «πιο δυναμικό από τα άτομα της μίας οικογένειας». Ο άνδρας κατέθεσε στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα.

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές. Το ΕΡΤnews, αναφέρει, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, στο σημείο μετέβησαν εισαγγελέας και ανακρίτρια, προκειμένου να λάβουν καταθέσεις όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα δύο βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνονται οι αστυνομικές έρευνες, είναι ο εντοπισμός του οπλισμού και η τοποθέτηση της βόμβας.

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ μεταδίδει, ότι η οικογένεια των δύο τραυματιών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ, πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης για τη μεταγωγή του 25χρονου και του 30χρονου, οι οποίοι προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν υπό απόλυτη μυστικότητα σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Όσο για την κατάσταση που επικρατεί στα Βορίζια, οι δρόμοι του χωριού παραμένουν έρημοι, οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους και επικρατεί ηρεμία. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ όποιος επιχειρεί να εισέλθει περνά από εξονυχιστικό έλεγχο.