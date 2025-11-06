Βορίζια: Νέα σύλληψη για την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς

Το δεύτερο άτομο, που αποτυπώνεται στο βίντεο να είναι «παρών» κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια Κρήτης με τους δύο νεκρούς, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν οι Αρχές, προχωρώντας στην προσαγωγή του και εν συνεχεία, στη σύλληψή του.

Οι πρώτες πληροφορίες για τον προσαχθέντα στα Βορίζια κάνουν λόγο πως είναι ξάδερφος του 43χρονου γαμπρού του 39χρονου νεκρού, ο οποίος φαίνεται στα σχετικά βίντεο να πυροβολάει με τυφέκι τύπου καλάσνικοφ.

Ο προσαχθείς αναζητούνταν από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, και συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11).

Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του 39χρονου

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων στα Βορίζια.

Επιπλέον ο 43χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι 43χρονος συνελήφθη εχθές για οπλοκατοχή.

Μάλιστα οι αρχές εκτιμούν πως η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχει σκοτωθεί από τα πυρά του, κάτι που ωστόσο θα αποδειχθεί από τα ευρήματα στη σορό της, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο creta24.gr.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε σπηλιά μέσα σε χωράφι που ανήκει στον 43χρονο κατηγορούμενο, αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό — μεταξύ αυτών μια καραμπίνα, ένα πιστόλι εννιάρι, σκάγια και σφαίρες — γεγονός που ενίσχυσε τις έρευνες για τη συμμετοχή του στην αιματηρή υπόθεση.

Ο 43χρονος έχει ταυτοποιηθεί ως ο άνδρας που την ημέρα του φονικού πυροβολούσε στον αέρα με καλάσνικοφ.