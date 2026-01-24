Βορίζια: Μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατά των γονέων του Φανούρη Καργάκη

Συνεχίζεται το τεταμένο κλίμα στα Βορίζια της Κρήτης, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως έγινε γνωστό, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια των πυροβολισμών, υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

Η μήνυση προς την οικογένεια Καργάκη στα Βορίζια

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Με βάση πληροφορίες, ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ η μητέρα του οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλο αυτό τον καιρό οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι τεταμένες - αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό.

Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί όπως καταγγέλθηκε από την ίδια οι γονείς του Φανούρη Καργάκη άρχισαν να την απειλούν και να την εξυβρίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην περνά ή να πλησιάζει μέλος της από τη γειτονιά της.

Με πληροφορίες από Cretalive