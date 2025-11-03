Βορίζια: «Μας έστησαν καρτέρι», λέει η μητέρα της 57χρονης Ευαγγελίας που πέθανε από τους πυροβολισμούς

Η Ευαγγελία Φουντεδάκη, το γένος Φραγκιαδάκη, είναι η 57χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης που έχει μεταβεί στην περιοχή, προς αποφυγή νέων επεισοδίων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η Ευαγγελία Φουντεδάκη -μητέρα δύο παιδιών και χήρα- ζούσε και εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στα Χανιά. Είχε μεταβεί στο χωριό Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της. Βρισκόταν στο σημείο όπου ξέσπασε η ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς της και μιας άλλης οικογένειας του χωριού, με αποτέλεσμα να δεχθεί σφαίρα και να χάσει τη ζωή της.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια με προορισμό τα Χανιά, προκειμένου να προετοιμάσει την κηδεία της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων.

Νωρίτερα σήμερα, ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος» όπου εργαζόταν, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της.

Βορίζια: «Μας έστησαν καρτέρι», λέει η μητέρα της

«Μαζεύω τα πράγματα της κόρης μου», δήλωσε η μητέρα της 57χρονης, μιλώντας στην κάμερα του Star. «Ήρθαν τα παιδιά μου για το μνημόσυνο του άντρα μου και τώρα θα κάνω την κηδεία της κόρης μου. Πήγε να δει πώς είχαν κάνει το σπίτι του εγγονού μου μετά τη βόμβα. Γυρνούσαν και μας έστησαν καρτέρι και μας σκότωσαν. Η αστυνομία μας διώχνει από το χωριό, πάμε στα Χανιά».

Στην κηδεία της 57χρονης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Βορίζια: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για την 57χρονη

Η ιατροδικαστική εξέταση στη 57χρονη, που τραυματίστηκε θανάσιμα επιβεβαίωσε, ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού περιστατικού. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε για την 57χρονη, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Βορίζια: Πιθανό να παραδοθούν οι καταζητούμενοι

Οι τρεις καταζητούμενοι, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, δεν αποκλείεται να παραδοθούν στις αρχές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώθηκαν σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο, όπου θα μπορούσαν να έχουν βρει καταφύγιο. Όπως μεταδίδει το ίδιο ρεπορτάζ, αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι τρεις καταζητούμενοι να παραδοθούν τις επόμενες ημέρες, κάτι που «συνήθως συμβαίνει».

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι έπεσαν περισσότερες από 250 σφαίρες, ενώ οι τραυματίες και οι νεκροί δεν προήλθαν από πυρά καλάσνικοφ, αλλά από πιστόλια και κυνηγετικές καραμπίνες. Έχουν εντοπιστεί βολίδες από καλάσνικοφ, όμως δεν έχουν πλήξει κάποιον άνθρωπο.

Αυτή την ώρα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον ακριβή αριθμό και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συμμετεχόντων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από έξι. Μέχρι στιγμής, είναι βέβαιο ότι έξι άτομα έχουν εμπλακεί στη συμπλοκή — ο ένας είναι νεκρός και οι υπόλοιποι πέντε αναζητούνται ή ερευνώνται για τη συμμετοχή τους.

Με πληροφορίες από Cretalive, Creta24