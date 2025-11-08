Βορίζια: Κοντά στον κατασκευαστή της βόμβας οι Αρχές - Το σενάριο άλλης οικογένειας

Τον φυσικό και ηθικό αυτουργό της έκρηξης σε σπίτι στα Βορίζια Κρήτης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η συμπλοκή με τους δύο νεκρούς το περασμένο Σάββατο, αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές.

Οι Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς τον ηθικό αυτουργό, κάνοντας λόγο πως πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειας Καργάκη, μία από τις δύο αντιπαλόμενες στα Βορίζια Κρήτης.

Όσον αφορά τον φυσικό αυτουργό, σύμφωνα με το Mega, θεωρούν πως έχει σχέση με το περιβάλλον των φυλακών Αλικαρνασσού, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν το σενάριο «συνεργασίας» με τρίτη οικογένεια, που κατοικεί κοντά στα Βορίζια.

Μέλη της τρίτης οικογένειας, όπως έγινε γνωστό, έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ ένα εξ' αυτών παραμένει κρατούμενο στη συγκεκριμένη φυλακή της Κρήτης.

Βορίζια: Οι σημερινές μεταγωγές

Συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια, οδηγείται από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ίδια μεταγωγή έγινε και για άλλα δυο πρόσωπα, από το περιβάλλον του θύματος, που επίσης κρατούνται στις ίδιες φυλακές για ζωοοκλοπές και άλλα αδικήματα. Οι τρεις κρατούμενοι και άλλοι δύο ποινικοί συγκρατούμενοι τους, στα κελιά των οποίων και σε κοινόχρηστο χώρο, είχαν βρεθεί έπειτα από έρευνες μαχαίρια και 2 κινητά τηλέφωνα, έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στη ανακρίτρια.

Οι αρχές προσπαθούν, ερευνώντας και στις φυλακές, να συγκεντρώσουν στοιχεία για το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, για αυτόν που την κατασκεύασε και για εκείνον που την τοποθέτησε στο σπίτι της μιας οικογένειας.

Βορίζια: Νέες πληροφορίες για το τι πυροδότησε τη βεντέτα

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου παρουσιάστηκαν ο γαμπρός, ο ανιψιός και ο αδελφός του 39χρονου θύματος της βεντέτας στα Βορίζια, Φανούρη Καργάκη.

Νέες πληροφορίες για τη βεντέτα στα Βορίζια και την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο οικογένειες, μετέδωσε ο σταθμός του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Οι πληροφορίες επαναφέρουν την υπόθεση των ζωοκλοπών, για την οποία κρατούνταν στη φυλακή συγγενείς του Φανούρη Καργάκη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται, ότι υπήρχε ήδη ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία οξύνθηκε, όταν συνελήφθησαν τα τρία μέλη για υπόθεση ζωοκλοπής, καθώς τα μέλη της άλλης οικογένειας κατηγορήθηκαν ότι παρείχαν πληροφορίες στην αστυνομία, βάσει των οποίων έγιναν οι συλλήψεις.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η αντιπαράθεση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, κορυφώθηκε με την αγορά του σπιτιού, σε περιοχή που τα μέλη της πρώτης οικογένειας θεωρούσαν ότι τους «ανήκει».