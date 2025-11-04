Βορίζια: «Χτενίζουν» με drone την Κρήτη για τα τρία αδέλφια

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τα τρία αδέλφια που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, με τις έρευνες να επεκτείνονται πλέον μέχρι το Ρέθυμνο. Τα αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, παραμένουν άφαντα, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ούτε τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή σε έναν 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών και σε μία 56χρονη γυναίκα.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση που περιλαμβάνει έρευνες με drone σε χαράδρες και ορεινά σημεία, καθώς και πόρτα-πόρτα ελέγχους σε σπίτια συγγενών και φίλων των δραστών. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Σε ένα από αυτά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι 9 mm που δεν συνδέεται με το μακελειό.

Ανώτατο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. προειδοποίησε ότι «αν δεν παραδοθούν, θα συλληφθούν έτσι κι αλλιώς», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα αδέλφια έχουν ήδη επικοινωνήσει με δικηγόρους από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά προκειμένου να κανονίσουν την παράδοσή τους μέσα στις επόμενες ημέρες.

Βορίζια: «Καζάνι που βράζει» το χωριό

Η κατάσταση στα Βορίζια παραμένει εκρηκτική, καθώς και οι δύο οικογένειες των εμπλεκομένων τελούν σε βαρύ πένθος και ένταση. Η ΕΛ.ΑΣ. διατηρεί ισχυρή παρουσία ειδικών δυνάμεων, ανάμεσά τους και άνδρες της ΕΚΑΜ που έχουν μεταβεί από την Αθήνα. Η κηδεία του 39χρονου τελέστηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί και για την κηδεία της 56χρονης στα Χανιά, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον αρχηγό του Σώματος Δημήτρη Μάλλιο να συγκαλεί νέα σύσκεψη στο Ηράκλειο για τον συντονισμό των ερευνών και την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Η υπόθεση και τα στοιχεία των ερευνών

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στην ένοπλη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 2.000 σφαίρες, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντα τα πυροβόλα όπλα. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι των δραστών, το γεγονός που πυροδότησε τη βεντέτα και οδήγησε στη φονική έκρηξη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο συγγενείς των καταζητουμένων που νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο ΠΑΓΝΗ και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Η Κρήτη «σε οριακό σημείο»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου προειδοποιεί ότι «η Κρήτη είναι καζάνι που βράζει», κάνοντας λόγο για έξαρση φαινομένων βίας, οπλοχρησίας και κοινωνικής παθογένειας. Μόνο το 2025 στον Δήμο Φαιστού έχουν κατασχεθεί πάνω από 100 πυροβόλα όπλα και έχουν γίνει 345 συλλήψεις σε πάνω από 13.000 ελέγχους.

Η αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο όχι μόνο τη σύλληψη των δραστών, αλλά και την αποτροπή μιας νέας αιματηρής συνέχειας στη βεντέτα που έχει βυθίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία στο πένθος και τον φόβο.