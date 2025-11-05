Βορίζια: Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

Θύμα επίθεσης έπεσε ο εικονολήπτης από το τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA, που βρέθηκε στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Βορίζια για την κάλυψη της αιματηρής συμπλοκής του περασμένου Σαββάτου.

Το περιστατικό στην Κρήτη έλαβε χώρα χθες, Τρίτη, έξω από ξενοδοχείο όπου διέμενε ο 19χρονος, ένας από τους τρεις καταζητούμενους και συλληφθέντες για το επεισόδιο πυροβολισμών, λίγο μετά την παράδοσή του στις Αρχές.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, το συνεργείο, δηλαδή η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη, ο εικονολήπτης Θοδωρής Ρωμανέας και ο ηχολήπτης Γιάννης Κροντηράς, πλησίασε τον χώρο προκειμένου να καταγράψει πλάνα, όταν ένας άνδρας βγήκε από το κτίριο και επιτέθηκε στον εικονολήπτη.

Βορίζια: Το χρονικό της επίθεσης στο συνεργείο του MEGA

Στο βίντεο που προβλήθηκε από το MEGA, ακούγεται ο άνδρας να φωνάζει: «Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε;». Ο εικονολήπτης προσπάθησε να προστατεύσει την κάμερα, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, παρευρισκόμενος επενέβη για να σταματήσει τον καυγά.

Το ξενοδοχείο, σύμφωνα με την εκπομπή, παραμένει κλειστό για το κοινό, ωστόσο στο εσωτερικό του διαμένουν δύο οικογένειες.

Αυτό που αξίζει να διευκρινιστεί είναι ότι σήμερα, Τετάρτη, οι Αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν ένα ακόμη άτομο για το συμβάν με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης.

Πρόκειται για έναν 43χρονο, συγγενικό πρόσωπο του 39χρονου νεκρού, ο οποίος, αρχικά, εντοπίστηκε σε σπηλιά φέροντας «βαρύ» οπλισμό. Η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του, ενώ πλέον κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιουδάκη.

«Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω» επισήμανε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.