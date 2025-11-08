Βορίζια: Ενώπιον της ανακρίτριας ο γαμπρός του 39χρονου θύματος

Συνεχίζονται οι έρευνες για το φονικό στα Βορίζια του Ηρακλείου, Κρήτης, που σημειώθηκε το Σάββατο (1/11).

Οι αστυνομικές αρχές, για την ώρα, αναζητούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν την ημέρα των δύο δολοφονιών, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις για την υπόθεση, εκ των οποίων οι δύο έχουν μετατραπεί σε προφυλακίσεις.

Οι υπόλοιποι πέντε αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας, τη Δευτέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο γαμπρός του 39χρονου θύματος.

Ο συγκεκριμένος κρατείται στις Φυλακές Αλικαρνασσού, ήδη από τον Σεπτέμβριο ,μαζί με το γιο του και έναν αδελφό του 39χρονου. Οι τρεις είναι προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής και ερευνώνται τώρα για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Σε ό, τι αφορά τους κατηγορούμενους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.