Βορίζια: «Είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη» - Απολογείται αύριο ο 23χρονος κατηγορούμενος

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα (17/11) ο 23χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας, που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για το φονικό στο χωριό της Κρήτης.

Η απολογία του νεαρού - ανιψιού του Φανούρη Καργάκη εκτιμάται ότι θα «ρίξει φως» στην έρευνα των Αρχών, οι οποίοι αναζητούν ακόμη έναν δράστη και τον ηθικό αυτουργό, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της βόμβας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους χρήστες των όπλων που συμμετείχαν στο περιστατικό, ωστόσο αυτό που παραμένει ζητούμενο είναι ο εντοπισμός των ηθικών αυτουργών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Βορίζια: Εκτιμάται πως χρησιμοποιήθηκαν έξι όπλα

Την ίδια ώρα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει ένα: πού βρίσκονται τα όπλα. Η ανεύρεσή τους θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα επιτρέψει την πλήρη ταυτοποίηση: ποιος χρησιμοποίησε ποιο όπλο και από ποιο όπλο προήλθαν οι βολίδες. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν έξι όπλα.

Ο συνήγορος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του πελάτη του, τονίζοντας πως ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται. Επίσης τόνισε πως το μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος του πελάτη του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνά από το σπίτι όπου έσκασε η βόμβα.

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: «είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη. Έχουμε όμως μέχρι στιγμής, πέντε συλλήψεις, πέντε κατηγορούμενους, ενώ τα όπλα που πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του Καργάκη είναι έξι». Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις».

Υπογράμμισε ότι «έξι φαίνεται ότι έχουν πυροβολήσει και τον Καργάκη».