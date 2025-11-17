Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος ανιψιός του Φ. Καργάκη - Ποιοι έκρυψαν τα όπλα του φονικού

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σε λίγες ώρες ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχει συλληφθεί ως βασικός ύποπτος για την τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε την αφορμή για το φονικό στα Βορίζια.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναζητά έναν ακόμη δράστη και τον ηθικό αυτουργό σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της βόμβας. Ως προς τον κατασκευαστή, η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της καταθέσεις για την ιδιότητα ενός ατόμου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών», όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό, οι Αρχές εκτιμούν πως αυτοί που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας, ήταν αυτοί που τα έκρυψαν.

Βορίζια: «Είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη»

Ο συνήγορος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μίλησε την Κυριακή στην ΕΡΤ και περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του πελάτη του, τονίζοντας πως ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται.

Επίσης τόνισε πως το μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος του πελάτη του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνά από το σπίτι όπου έσκασε η βόμβα.

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: «είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη. Έχουμε όμως μέχρι στιγμής, πέντε συλλήψεις, πέντε κατηγορούμενους, ενώ τα όπλα που πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του Καργάκη είναι έξι». Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις».

Υπογράμμισε ότι «έξι φαίνεται ότι έχουν πυροβολήσει και τον Καργάκη».