Βορίζια: Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη

Με βούλευμα της Εισαγγελίας Ρεθύμνου αποφυλακίστηκαν, με περιοριστικούς όρους, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία κρατούνταν ήδη για υποθέσεις ζωοκλοπών κατά το αιματηρό επεισόδιο του Νοεμβρίου του 2025 στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό και τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο φονικό επεισόδιο. Οι τρεις είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη συμπλοκή.

Βορίζια: Είχαν απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας

Πρόσφατα είχαν απολογηθεί ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου για τη συγκεκριμένη υπόθεση και, παρότι ήδη προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί οι όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Οι περιοριστικοί αυτοί όροι εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη σημερινή αποφυλάκισή τους. Παράλληλα, τους έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες στην υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και πυροδότηση της αυτοσχέδιας βόμβας.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ