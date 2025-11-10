Βορίζια: Ανοίγουν τα σχολεία παρουσία ψυχολόγων - «Τα παιδιά δεν πρέπει να κουβαλούν μια κακή κληρονομιά»

Παρουσία 20 ψυχολόγων ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζα σήμερα, μερικές ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Από το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, επαναλειτουργούν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, με τη στήριξη διεπιστημονικής ομάδας ειδικών για επιστροφή στην κανονικότητα.

Την άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες, προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχράκη. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενα τα τρία αδέλφια

Το βράδυ της Κυριακής, μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη απολογία τους και κάτω από άκρα μυστικότητα, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις στην ανακρίτρια για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Η ανακρίτρια μετέβη χθες το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν πριν από πέντε ημέρες και έλαβε τις απολογίες τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Ο 27χρονος στον οποίο ανήκει το σπίτι όπου εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδελφός του και ο 19χρονος φαντάρος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα αδέλφια αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, κατά τις απολογίες τους, υποστήριξαν ότι δεν συνδέονται με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ενώ αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορούνται για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Βορίζια: «Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν αγωγούς συγκρούσεων»

Η ψυχολόγος Ειρήνη Κασσωτάκη, μέλος της ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής που έχει κληθεί να μεταβεί στα Βορίζια, μίλησε για το έργο της ομάδας των ειδικών που θα προσφέρει στήριξη στην περιοχή μετά την αιματηρή σύγκρουση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Κασσωτάκη τόνισε την ανάγκη παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στην τοπική κοινωνία, στις οικογένειες και κυρίως στα παιδιά, τη στιγμή που η συζήτηση για τη διαιώνιση εθίμων, όπως η βεντέτα, εξακολουθεί να σκιάζει και να επηρεάζει βαθιά μια ολόκληρη κοινότητα.

«Ήδη την Πέμπτη προσκλήθηκαν οι γονείς στο σχολείο των Βοριζίων, όπου παρευρέθηκαν ειδικοί επιστήμονες και συζητήσαμε μαζί τους. Οι γονείς εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, τον φόβο και το άγχος τους, και τους διαβεβαιώσαμε ότι από τη Δευτέρα τα παιδιά θα επιστρέψουν σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Αυτός είναι ο ρόλος μας - των εκπαιδευτικών και των ειδικών - να προστατεύσουμε την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών που βίωσαν μια ανείπωτη τραγωδία, η οποία έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις ψυχές τους», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Μαζί με μια ομάδα ειδικών που θα μεταβεί στο χωριό από τη Δευτέρα, θα προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο για την ασφάλεια των παιδιών, την προστασία της ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης, την ομαλή συνύπαρξη και την αλλαγή νοοτροπίας στην κοινότητα».

Στην ερώτηση, εάν η ίδια πιστεύει πως υπάρχει πρόθεση από την κοινότητα, για αλλαγή στη νοοτροπία, η ψυχολόγος είπε:

«Για να υπάρξει πραγματική ωφελιμότητα, πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το πρόβλημα. Πιστεύω πως υπάρχει διάθεση».

«Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν αγωγούς συγκρούσεων ή να κουβαλούν μια κακή "κληρονομιά" από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές τους μεταφέρουν την ένταση και την αντιπαλότητα – κάτι σαν άγραφο κανόνα. Αυτό θα ήταν καλό να σταματήσει. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο», τόνισε, τέλος η ψυχολόγος που θα μεταβεί, μεταξύ άλλων, στα Βορίζια.