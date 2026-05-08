Βόρεια προάστια: Προφυλακίστηκε ο διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στα βόρεια προάστια της Αττικής, με στόχο κυρίως γυναίκες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 28χρονος δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για τα κίνητρα των πράξεών του κατά την απολογία του. Ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι δεχόταν συχνά άσχημη συμπεριφορά από πελάτες κατά τη διάρκεια της εργασίας του ως διανομέας, κάτι που –όπως είπε– του προκαλούσε έντονο εκνευρισμό.

Γι΄ αυτό τον λόγο πετούσε πέτρες σε περαστικούς, στον δρόμο.

Στον 28χρονο αποδίδονται συνολικά έξι επιθέσεις, εκ των οποίων οι πέντε είχαν στόχο γυναίκες, ενώ μία αφορούσε άνδρα.

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες και τα στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας κινούνταν με μοτοσικλέτα και προσέγγιζε τα θύματά του, εκτοξεύοντας πέτρες από κοντινή απόσταση, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο.

