Βόνιτσα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 40χρονος ορειβάτης από το φαράγγι Τρύφου

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης του 40χρονου ορειβάτη, ο οποίος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα.

Από το δύσβατο σημείο στο φαράγγι απεγκλωβίστηκε και ακόμη ένας άνδρας ζωντανός.

Το βράδυ της Τετάρτης 1/7, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για έναν 40χρονο καθώς και έναν ακόμη άνδρα, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Βόνιτσα: Η Πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει τον δεύτερο άνδρα

Μετά από σχετική κλήση στο 112, πραγματοποιήθηκε άμεσα ο εντοπισμός των δύο ανδρών και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα έρευνας-διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και έπειτα από μία απαιτητική επιχείρηση, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα.

Στη συνέχεια ανέσυραν, με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον 40χρονο ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ