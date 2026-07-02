Βόνιτσα: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Τρύφου - Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Επιχείρηση απεγκλωβισμού της ΕΜΑΚ έχει στηθεί, για την ανάσυρση άνδρα από το φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη 2/7, ενώ στις έρευνες συνδράμει και ορειβατική ομάδα. Σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε βράχια, διασώθηκε.

Από χθες, το βράδυ της Πέμπτης κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και την ομάδα ΣμηΕΑ (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες του e-maistros.gr, οι δύο άνδρες κατάγονται από την Άρτα και είναι ηλικίας 39 και 42 ετών αντίστοιχα. Το εν λόγω φαράγγι είναι γνωστό σε σελίδες extreme sport.