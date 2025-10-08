Βόμβα στο Jacky O: Το βίντεο με τον άνδρα που αφήνει τη χαρτοσακούλα έξω από το μαγαζί

Βίντεο-ντοκουμέντο πριν από την έκρηξη της βόμβας στο Jacky.O, δείχνει τον δράστη ή έναν από τους δράστες να αφήνει χαρτοσακούλα στο σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Ένα από τα βίντεο κάμερας ασφαλείας που έχουν συλλεχθεί από τις αρχές, καταγράφει τις κινήσεις ενός εκ των δραστών, λίγα λεπτά πριν την επίθεση σε εμπορικό κατάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύος αλλά μικρής ποσότητας.

Στα πλάνα εμφανίζεται ένα άτομο, ντυμένο στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του ώστε να μην καταγραφούν από τις κάμερες ασφαλείας που γνώριζε πως υπήρχαν στην περιοχή. Στα χέρια του φέρεται να κρατάει μία χάρτινη σακούλα και να κινείται προς το Jacky.O. Αφού φτάσει έξω από το μαγαζί, αφήνει τη σακούλα στις 21:57, όπως περιγράφει ο ιδιοκτήτης και τρία λεπτά αργότερα σημειώνεται έκρηξη που προκάλεσε υλικές ζημιές.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την πράξη βρίσκονται «άνθρωποι της νύχτας» που ήθελαν να «στείλουν μήνυμα» στον ιδιοκτήτη. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων.



Βόμβα στο Jacky.O: Το χρονικό της έκρηξης

Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, σημειώθηκε ιισχυρή έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου, ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό. Από την έκρηξη, η πρόσοψη του ιστορικού μαγαζιού κατέρρευσε και προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα

Παρότι το γνωστό νυχτερινό κέντρο δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI).

Στο σημείο, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, εντόπισε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος. Στο «μικροσκόπιο των Αρχών είναι τέσσερα άτομα, τα οποία φέρεται πως εθεάθησαν να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο αμέσως μετα την έκρηξη. Κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή ξύπνησαν στον φόβο, καθώς πολλοί ανέφεραν ότι άκουσαν έναν “εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτο”. «Στην αρχή λέω “κεραυνός, δεν είναι κεραυνός”», δήλωσε κάτοικος της Μιχαλακοπούλου.