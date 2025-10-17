Βόλος: Την Κυριακή η πρώτη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα σε εκκλησία

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον Βόλο, θα λάβει χώρα η πρώτη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα, σε μία προσπάθεια συμπερίληψης για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

Η Θεία Λειτουργία στο Βόλο, όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα γίνει με ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα, ενώ απευθύνεται σε πιστούς με προβλήματα ακοής, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα, θα τελεστεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από τις 10.15 έως τις 11.15 π.μ.

Την διερμηνεία θα κάνει η Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διερμηνέας κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη.

