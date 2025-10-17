Βόλος: Θύμα ενδοοικογενειακής βίας μαθήτρια - Πήγαινε στο σχολείο με σημάδια κακοποίησης

Θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα της υπήρξε μία μαθήτρια Γυμνασίου στον Βόλο, με τους καθηγητές του κοριτσιού να παρατηρούν τα σχετικά σημάδια, και να καταγγέλλουν το συμβάν στις αρμόδιες Αρχές.

Το κορίτσι στον Βόλο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήγαινε στο σχολείο με εμφανή σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης, όπως μελανιές, σημάδια από καύση τσιγάρου και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με την ίδια να κάνει λόγο πως χτυπούσε μόνη της.

Ωστόσο, οι καθηγητές της μαθήτριας στον Βόλο διέκριναν και αρκετούς μώλωπες, και προχώρησαν στην ενημέρωση της Εισαγελλίας Ανηλίκων, και την Αστυνομία μεταξύ άλλων.

Βόλος: Τι είπε το παιδί για τους μώλωπες

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, η ανήλικη μαθήτρια παραδέχθηκε πως οι μώλωπες που είχε στα χέρια της ήταν από χτυπήματα που της προκάλεσε ο πατέρας της, ενώ η επίσης ανήλικη αδελφή της μέσα σε διάστημα 6 μηνών είχε τρεις φορές σπασμένο χέρι, τρεις φορές.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Εισαγγελία Ανηλίκων και την Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Το παιδί μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου, φέρεται να είπε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι και εκείνη ήταν θύμα της βίας του πατέρα.