Βόλος: Στη φυλακή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της κόρης της

Πρoσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της ανήλικης κόρης της, στον Βόλο.

Η ανήλικη είναι κάτω των 12 ετών.

Η υπόθεση έφτασε στα χέρια της αστυνομίας έπειτα από ένα τυχαίο περιστατικό.

Η υπόθεση στον Βόλο

Κάτοικος της περιοχής εντόπισε ένα κινητό τηλέφωνο στο έδαφος και κατά την προσπάθειά του να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη του, είδε εικόνες που απεικόνιζαν σε πορνογραφικό υλικό την ανήλικη και παρέδωσε άμεσα την συσκευή στην αστυνομία.

Από τον ψηφιακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ προέκυψε και η ταυτότητα της γυναίκας.

Ακολούθησε η σύλληψη της μητέρας του παιδιού, ενώ σε κατ΄ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού εντοπίστηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο με αρχεία παρομοίου περιεχομένου. Μάλιστα μέρος των εν λόγω αρχείων ήταν αποθηκευμένα σε διαδικτυακή υπηρεσία cloud.

Ο συνήγορος τη κατηγορούμενης μητέρας, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι αύριο θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου.

Όπως τόνισε η πελάτισσά του ουδεμία σχέση έχει με την κατηγορία που της αποδίδεται, καθώς τελούσε σε παντελή άγνοια των εν λόγω φωτογραφιών.

Με πληροφορίες από Gegonota