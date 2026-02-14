Βόλος: Στη φυλακή 42χρονος που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του επειδή του ζήτησε λεφτά

Ένοχος κρίθηκε ένας 42χρονος άνδρας και οδηγήθηκε στη φυλακή, με την κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών στη 46χρονη σύντροφό του, στον Βόλο.

Η γυναίκα μετά το περιστατικό χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον καταδίκασε σε φυλάκιση 28 μηνών χωρίς αναστολή, ενώ η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί άμεσα στις φυλακές.

Το περιστατικό στον Βόλο

Το ζευγάρι είχε συχνούς καυγάδες και το παρελθόν του άνδρα περιλαμβάνει αρκετές δίκες και καταδίκες.

Η 46χρονη κατέθεσε ότι δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα δόντια και το σώμα της, ενώ ζήτησε συγγνώμη καθώς στην προηγούμενη δίκη είχε καλύψει τον κατηγορούμενο. Γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά διάσειση, πολλαπλές εκδορές και εκχυμώσεις.

Η ίδια κατέθεσε ότι ξύπνησε τον σύντροφό της στις 6 το πρωί για να της δώσει ένα ευρώ για ζάχαρη, με αποτέλεσμα εκείνος να τη χτυπήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν κοιμηθεί μαζί όλη τη νύχτα.

Ο 42χρονος υποστήριξε από την πλευρά του ότι η γυναίκα τον επισκέφθηκε στις 6 το πρωί, ήταν οργισμένη και πιθανόν υπό την επήρεια ναρκωτικών, τον χτύπησε και εκείνος προσπάθησε απλώς να την αποφύγει χωρίς να τη χτυπήσει.

Ο εισαγγελέας επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος έχει ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει καταδίκες για κλοπές και ναρκωτικά, ένταλμα για ληστεία, καθώς και δύο προηγούμενες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία. Είχε προτείνει ποινή 30 μηνών, ενώ το δικαστήριο τον καταδίκασε τελικά σε 28 μήνες χωρίς αναστολή και χωρίς ανασταλτική ισχύ στην έφεση.

