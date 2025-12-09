Βόλος: Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου - Ο λόγος

Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η υπόθεση αφορά τη διαχείριση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού ξενώνα) στην Μακρινίτσα, τόσο για τη μη είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και για την καθυστέρηση να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης – αποβολής.

Πρόκειται για το δημοτικό ακίνητο «Αρχοντικό Σισιλιάνου», το οποίο ιδιωτική εταιρεία είχε μισθώσει από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μία από τους εταίρους και διαχειριστές ήταν σύζυγος στενότατου συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου.

Μέχρι τις 11-12-2022 η μισθώτρια εταιρεία δήλωνε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως έδρα της το «Αρχοντικό Σισιλιάνου», συνεπώς το ξενοδοχείο ήταν σε λειτουργία. Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό».

Οπως αναφέρεται, η δημοτική αρχή αρνήθηκε να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, αν ο δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κλπ) και κανένας από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει την οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Τελικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση που κατέθεσε λογιστής στον Βόλο.