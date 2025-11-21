Βόλος: Ποινή φυλάκισης 6 μηνών σε 32χρονη που έκλεψε απορρυπαντικά

Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κατέθεσε σήμερα (21/11) μία 32χρονη, που κατηγορούνταν για κλοπή και πιο συγκεκριμένα, απορρυπαντικών από σούπερ μάρκετ.

Το περιστατικό στον Βόλο σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 σε σούπερ μάρκετ της πόλης και, σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράστιδα είχε αφαιρέσει απορρυπαντικά συνολικής αξίας 40 ευρώ. Η γυναίκα μετήχθη στο δικαστήριο από τις φυλακές, όπου ήδη κρατείται για άλλα αδικήματα, ενώ κατά την απολογία της, ανέφερε ότι προτίθεται να αποπληρώσει την αξία των κλοπιμαίων.

Το δικαστήριο ωστόσο προχώρησε στην επιβολή ποινής φυλάκισης 6 μηνών και χρηματικής ποινής 500 ευρώ, η οποία μετατράπηκε μεν σε 10 ευρώ ημερησίως, ωστόσο η κατηγορούμενη δήλωσε αδυναμία να την εξαγοράσει, οπότε θα εκτιθεί.

Με πληροφορίες από gegonota.news