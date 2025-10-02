Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, καθώς πλημμύρισαν διάδρομοι και εργαστήρια, παρά τις πρόσφατες εργασίες μόνωσης που είχαν πραγματοποιηθεί σε τμήματα του κτιρίου.

Σύμφωνα με καταγγελίες φοιτητών, τα νερά εισχώρησαν σε χώρους διδασκαλίας και έρευνας, προκαλώντας ζημιές σε μηχανήματα υψηλής αξίας και θέτοντας σε κίνδυνο κρίσιμο ερευνητικό εξοπλισμό. Επιπλέον, πειράματα που βρίσκονταν σε εξέλιξη καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί άμεσα η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε αποτυπώνει το μέγεθος των ζημιών, ενώ φοιτητές και ερευνητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση των σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων. Ζητούν δε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να προστατευθούν οι υποδομές της σχολής και να αποφευχθούν νέες πλημμύρες στο μέλλον.