Βόλος: Ο δήμος έβαλε ζωντανό πόνι στη φάτνη για τα Χριστούγεννα

Έντονες αντιδράσεις σε φιλοζωικούς, και μη, κύκλους έχει προκαλέσει η απόφαση της δημοτικής αρχής Βόλου να βάλει ζωντανό αλογάκι, ράτσας πόνι, στη χριστουγεννιάτικη φάτνη στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της πόλης.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι πως το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο δήμος Βόλου είχε βάλει ακόμα ένα ζωντανό πόνι στη φάτνη του Μητροπολιτικού ναού, Άγιος Νικόλαος, με τον Αχιλλέα Μπέο, δήμαρχο της πόλης να απαντά στις καταγγελίες, τονίζοντας πως υπάρχει εργαζόμενος που φροντίζει το νερό και την τροφή του και κτηνίατρος, 24ωρες το 24ωρο.

Η καταγγελία έγινε γνωστή από τη Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, η οποία στη σχετική της ανακοίνωση στηλιτεύει τη δημοτική αρχή για «εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση ζώου ράτσας pony, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ατραξιόν στον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης».

Βόλος: Η καταγγελία της Φιλοζωικής Ομάδας για τα πόνι

«Εκ' μέρους του Δ.Σ, καθώς και των εθελοντών - μελών της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου (Φι.Ο.Β), καταγγέλλουμε την εκμετάλλευση καθώς και την παθητική κακοποίηση ζώου, ράτσας Pony, από το Δήμο Βόλου.

Συγκεκριμένα η Δημοτική αρχή της πόλης μας εκτός του ότι τοποθέτησε άλογο pony στη φάτνη που βρίσκεται στον ιερό Μητροπολιτικό ναό, τοποθέτησε ακόμη ένα (αυτό των φωτογραφιών) εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου όπου λειτουργεί luna park για τον εορτασμό των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης, όπου το παραπάνω ζώο εκτίθεται ως δημόσιο θέαμα σε αντίξοες συνθήκες...

Το ζώο έχει απομακρυνθεί από το φυσικό - οικείο περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο στην ξύλινη κατασκευή της φάτνης και έχει μεγάλο περιορισμό ως προς τη φυσιολογική του κίνηση.

Ο μόνος λόγος που παραμένει εγκλωβισμένο είναι διότι χρησιμοποιείται ως "ατραξιόν" στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, δηλαδή δημόσιο θέαμα.

Με δεδομένο ότι η παραπάνω ενέργειες του Δήμου Βόλου, παραβιάζουν τον νόμο 4830/2021 άρθρο 23, Παρ. 1 και άρθρο 24 Παρ. 1, ζητούμε:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ (PONY) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση και σεβασμό».