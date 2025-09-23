Βόλος: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Νεκρός είναι ένας 20χρονος φοιτητής στον Βόλο που έπεσε από φωταγωγό.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9), σύμφωνα με το thenewspaper.gr.
Ο 20χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.
Ο νεαρός, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και τους γονείς του να καταρρέουν μόλις έμαθαν για τον γιο τους.
Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση.