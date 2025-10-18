Ελλάδα

Βόλος: Νεκρή 60χρονη που πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Η άτυχη γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στον σύζυγό της

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο, όταν μία 60χρονη πνίγηκε καθώς έτρωγε μπανάνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, την ώρα που η άτυχη γυναίκα βρισκόταν με τον σύζυγό της το σπίτι τους, σε περιοχή του Βόλου.

Τότε καθώς έτρωγε μία μπανάνα, η 60χρονη ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία.

Ο σύζυγός της θεώρησε πως πρόκειται για κάτι περαστικό, ωστόσο πολύ σύντομα η 60χρονη έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πλήρωμα επιχείρησε ανάνηψη χρησιμοποιώντας απινιδωτή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατό της.

Με πληροφορίες από thenewspaper.gr

