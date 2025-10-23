Βόλος: Δήλωσε καμένο σπίτι αγνώστου για να πάρει αποζημίωση από τις φωτιές στην Εύβοια

Την αποζημίωση ύψους 8.800 ευρώ ήθελε να λάβει, σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, ένας 50χρονος στον Βόλο ο οποίος δήλωσε το καμένο -από τις φωτιές στην Εύβοια το καλοκαίρι του 2021- σπίτι ενός αγνώστου κατοίκου της Θεσσαλίας, ως δικό του.

Ο 50χρονος στον Βόλο, όπως αναφέρει η δικογραφία, δήλωσε στο Ε9 κατοικία αγνώστου ανθρώπου ως δική του, η οποία μόλις είχε καταστραφεί από τις φωτιές στην Εύβοια, προκειμένου να λάβει τη σχετική κρατική αποζημίωση.

Η υπόθεση απάτης με τον 50χρονο στον Βόλο αποκαλύφθηκε, όταν ήρθε ειδοποιητήριο στον λογιστή του άνδρα από τη Θεσσαλία, η οποία ανέφερε πως κυβερνητικό κλιμάκιο θα έφθανε σύντομα στο σπίτι προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος της ζημιάς.

Βόλος: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη με το καμένο σπίτι

Ο άνδρας από τη Θεσσαλία με το καμένο, από το καλοκαίρι του 2021, σπίτι κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έπειτα από έλεγχο, αντιλήφθηκε την απόπειρα υφαρπαγής από τον 50χρονο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 50χρονο από τον Βόλο για απόπειρα υφαρπαγής ψεύδους βεβαίωσης, απόπειρα απάτης σχετική με κρατικές επιχορηγήσεις και ψευδή υπεύθυνη δήλωση.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σήμερα το μεσημέρι, με τον δικαστήριο να κρίνει τον 50χρονο αθώο για την πρώτη πράξη και ένοχο για τις άλλες δύο κατηγορίες, καταδικάζοντας τον σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ με αναστολή.

Σημειώνεται πως, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου αναμένεται να διαβιβαστεί ο φάκελος του 50χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν εμπλοκή του λογιστή του στην υπόθεση.

