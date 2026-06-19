Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ

Ένας 13χρονος στον Βόλο φέρεται να έπεσε θύμα εκβιασμού από έναν 34χρονο και τέσσερις ανήλικους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, τον τρομοκρατούσαν επί εβδομάδες και τον έπεισαν να αφαιρέσει συνολικά 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς του παιδιού διαπίστωσαν ότι έλειπαν μεγάλα χρηματικά ποσά από το σπίτι και απευθύνθηκαν στην αστυνομία. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, ο ανήλικος περιέγραψε το καθεστώς πιέσεων και απειλών που, όπως υποστήριξε, βίωνε από τις αρχές Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 34χρονος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο ανήλικοι ηλικίας 17 και 15 ετών. Οι Αρχές αναζητούν την ταυτότητα δύο ακόμη ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος έδωσε σε φίλο του ορισμένα βεγγαλικά που είχε στην κατοχή του. Λίγο αργότερα, του παρουσιάστηκε η εκδοχή ότι τα βεγγαλικά είχαν καταλήξει σε έναν 34χρονο, ο οποίος δήθεν αντιμετώπιζε προβλήματα με τις Αρχές εξαιτίας τους.

Με αυτό ως αφετηρία, οι φερόμενοι ως δράστες φέρονται να έπεισαν το παιδί ότι τόσο το ίδιο όσο και οι γονείς του κινδύνευαν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, του ζητούσαν χρήματα, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητα για να διευθετηθεί η υπόθεση και να καλυφθούν έξοδα νομικής υποστήριξης.

Υπό το βάρος αυτών των πιέσεων, ο 13χρονος φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από το σπίτι της οικογένειας συνολικά 370.000 ευρώ, τα οποία παρέδιδε στους εκβιαστές του σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα.

Η μητέρα του ανηλίκου κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο γιος της δεχόταν συνεχείς απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό, ενώ του έλεγαν πως θα έβλαπταν τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του αν δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις τους.

Η υπόθεση εξετάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, το οποίο έκρινε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν ενδείξεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ σε βάρος του διερευνώνται κατηγορίες που συνδέονται με εκβίαση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ