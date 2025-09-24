Βοιωτία: Τι κατέθεσε ο γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της - «Είχα να δω τη γιαγιά από το 2021»

Από το 2021 φαίνεται πως είχε να δει τη γιαγιά του, όπως υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς, ο 28χρονος γιος της 62χρονης στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Η 62χρονη τέθηκε σε αργία από τα καθήκοντα της προϊσταμένης στο ΚΕΠ.

Εκεί που επικεντρώνονται πλέον οι Αρχές είναι στο πότε αλλά και στο πώς πέθανε η μητέρα της 62χρονης. Η εισαγγελία της Θήβας ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο αν η κόρη να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας, είτε με ανθρωποκτονία είτε με ενδεχόμενο θανατηφόρας έκθεσης της γυναίκας, όπως να την άφηνε νηστική, σύμφωνα με ό,τι μεταδίδει η ΕΡΤ.

Βοιωτία: Τι κατέθεσε ο γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Πολύ σημαντική είναι η μαρτυρία του γιου της 62χρονης, ο οποίος λέει πως είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021, ενώ η 62χρονη υποστηρίζει πως η μητέρα της απεβίωσε το 2023.

Υπάρχουν μαρτυρίες και ενδείξεις πως τα ίχνη όμως, της 92χρονης είχαν χαθεί δύο χρόνια πριν από το 2021.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, σχολίασε πως: «Είναι κρίσιμο να υπάρχει η ιατροδικαστική έκθεση για να ξέρουμε περίπου το χρονικό διάστημα του θανάτου της συγκεκριμένης άτυχης υπερήλικας γυναίκας. Για να δούμε περίπου το χρονικό διάστημα και να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της, αν είναι από φυσικά αίτια ή αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια, αν είναι φυσικός θάνατος, της υπερήλικης, γυναίκας, μητέρας».

«Από κει και πέρα, οι μαρτυρίες στις οποίες μπορούμε να ξετυλίξουν το κουβάρι πίσω, να υπάρχουν μαρτυρίες και παρελθοντικές μαρτυρίες. Γίνεται έρευνα για το ενδεχόμενο να υπάρχει συνεργός ο οποίος να βοήθησε τουλάχιστον σε πρώτη φάση στο θέμα της ταφής του σώματος της γυναίκας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο για μια γυναίκα 62χρονών να ανοίξει ένα λάκκο βαθύ και να σύρει ένα σώμα μέσα, υπάρχουν δυσκολίες γιατί είναι σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού» συνέχισε.

Και κατέληξε: «Κάποιοι μπορεί να είδαν κάτι και κάποιοι μπορεί να κατάλαβαν και μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει συνεργός. Εξετάζεται το ενδεχόμενο και ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει συνεργός. Αφενός αν υπάρχει συνεργός, δεύτερον ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το μέρος της συνέργειας του σε όλη αυτή την ενέργεια και βέβαια που μπορεί να βρεθεί να ανευρεθεί ανάλογα την εθνικότητα που είναι, που βρίσκεται, αν είναι στη χώρα μας, αν είναι στο χωριό, αν είναι κάπου αλλού. Όλα αυτά είναι ακόμη στη διερεύνηση».

Βοιωτία: «Ήταν κοινό μυστικό το τι γινόταν στα ΚΕΠ»

Για το θέμα αυτό ο πρώην πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο ΚΕΠ, Παναγιώτης Κοχύλης, τόνισε πως: «Επιτέλους κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, γιατί εγώ είχα κληθεί πριν δυόμιση χρόνια από τους συναδέλφους με πολύ τρόμο για αυτά που περνούσαμε και τότε είχα επέμβει στο Δήμο Τανάγρας. Τρομαγμένοι οι συνάδελφοι για αυτά που περνούσαν, τα περνούσανε και πριν πολλά χρόνια, δηλαδή ήταν κοινό μυστικό για το τι γινόταν στα ΚΕΠ. Και γιατί το ιδιόρρυθμο του χαρακτήρα της, αλλά και συνολικά τι γίνονταν στα ΚΕΠ και στην περιοχή».

«Έκανε μηνύσεις στους συναδέλφους, είναι γνωστά πλέον αυτά και τώρα αρχίζουν και μιλάνε. Δηλαδή κάτι καλό που έχουν κάνει οι δημοσιογράφοι, είναι ότι τώρα έχει πέσει φως, έχει πέσει άπλετο φως. Γιατί η δική μας προσπάθεια δυστυχώς έπεσε στο κενό τότε. Έπιασα επιτόπου το Γενικό Γραμματέα και του έθεσε το θέμα ότι έναν τέτοιον άνθρωπο που δημιουργεί προβλήματα και με τους πολίτες και με τους συναδέλφους, ασχέτως εάν η κυρία αυτή έχει πτυχία και έχει σπουδάσει στη Νομική, είναι κρυμμένη προϊσταμένη, έτσι και έχει, πρέπει να έχει θέση ευθύνης να την πάρουν οπωσδήποτε μακριά από τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ είναι η βιτρίνα των Δήμων και είναι όπως ξέρετε όλοι στην αξιολόγηση, τα πρώτα σε αξιολόγηση από τους πολίτες και πρώτα στη δημόσια διοίκηση» πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια υπάλληλος, μια προϊσταμένη τέτοια που να δυσφημεί τα ΚΕΠ. Μάλιστα χτες είχανε δικαστήριο οι συνάδελφοι, μαζί της, αλλά αναβλήθηκε. Το θέμα είναι ότι είχε δικαστήριο ο ίδιος ο δήμαρχος με την κυρία. Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή έχει πέσει φως στην υπόθεση και πρέπει να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είχε πάρει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση και μεγάλη ευθύνη ξαναλέω, είχε η δημοτική αρχή που τόσο καιρό δεν έδινε λύση. Επίσης θέλω να καταδικάσω ότι είναι συνήθης διαδικασία των δημάρχων να στέλνουν υπαλλήλους με διάφορα θέματα στα ΚΕΠ. Αυτό θέλω να το καταδικάσω και αυτό προς το Υπουργείο για να δουν σαν εικόνα ότι τα ΚΕΠ είναι η βιτρίνα των δήμων και πρέπει να το προσέξουν αυτό» ανέφερε επίσης, ο κ. Κοχύλης.