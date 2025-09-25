Βοιωτία: «Πρέπει να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου» - Η 62χρονη ήθελε να φύγει στο εξωτερικό

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόθεση της Βοιωτίας, όπου 62χρονη γυναίκα ομολόγησε πως έθαψε κρυφά τη νεκρή μητέρα της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της και τα επιδόματά της.

Η 62χρονη ισχυρίζεται πως η μητέρα της απεβίωσε το 2023, ωστόσο ο γιος της ανέφερε πως είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021. Οι Αρχές, από την πλευρά τους, έχουν εστιάσει τις έρευνες στις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η Εισαγγελία της Θήβας ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αν η 62χρονη προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της.

Λίγο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση, σύμφωνα με μαρτυρία, η 62χρονη ήθελε να διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ παρουσίαζε τον γιο της ως χρήστη ναρκωτικών ουσιών. Την αποκάλυψη έκανε στενή φίλη της 62χρονης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«Πρέπει να βρούμε κάποιον να κάνει τη μάνα μου»

«Μου ζήτησε να έρθει στη Γερμανία. Μου είπε: 'Είσαι μάνα και ξέρεις. Είχα πολλά λεφτά. Ο γιος μου τα έφαγε όλα. Είναι ναρκομανής. Τον βρήκα με τη βελόνα στο χέρι και χάλασα 60.000 για αποτοξίνωση'. Ήρθε σπίτι μου κλαίγοντας. Μου ανέφερε: 'Η μάνα μου είναι στη δομή. Φέρε τη δική σου. Πρέπει να βρούμε κάποιον να κάνει τη μάνα μου, αλλιώς θα με κλείσουν μέσα και θα πρέπει να γυρίσω τα λεφτά.”»

Λίγο αργότερα, η φίλη της απάντησε με ένα μήνυμα στο κινητό. Η μητέρα της είχε αρνηθεί να συμμετέχει στην απάτη.

Παράλληλα, ο γιος της 62χρονης αποκάλυψε πως η οικία που διαμένει η μητέρα του ανήκει στον ίδιο. Το κληρονόμησε από τον παππού του - πατέρα της 62χρονης.

«Η οικία ανήκει σε εμένα ως γονική παροχή και τελευταία φορά είχα επισκεφτεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές του Ιανουαρίου του έτους 2021», δήλωσε.

Η 62χρονη, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, τέθηκε σε αργία από τη θέση της προϊσταμένης στα ΚΕΠ.