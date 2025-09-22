Βοιωτία: Νέα στοιχεία για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Η ανώνυμη καταγγελία που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Μια 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ έθαψε την 90χρονη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία και επί δύο χρόνια εισέπραττε από το Δημόσιο τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες κατοίκων που δεν είχαν δει την ηλικιωμένη για χρόνια, ενώ η κόρη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της.

«Ήταν ιδιόρυθμος χαρακτήρας» δήλωσε γείτονας της 62χρονης ενώ συνάδελφοί της καταγγέλλουν την κακή και αντιεπαγγελμαική συμπεριφορά της, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Βοιωτία: Η ανώνυμη καταγγελία που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την Αστυνομία να ξεκινά έρευνα.

Αρχικά πήγαν στο σπίτι της γυναίκας η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν σπίτι και τους ζήτησε να επανέλθουν οι ί τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.

Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε μια άλλη γυναίκα. Συνεχίζοντας τις έρευνες εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ίδια έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια το 2023, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει για την αστυνομία, γι αυτό και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε πως συνέχιζε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι ένας άνδρας, που η γυναίκα υποστήριξε ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα, τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα της στον στάβλο.

Βοιωτία: Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μην φύγει από τη ζωή.

Επίσης, εξετάζεται αν και κατά πόσο υπήρξε συνεργός ώστε να βρεθούν τα στοιχεία του. Οπως είπε η κ. Δημογλίδου, «η ίδια έχει δώσει το μικρό όνομα του συνεργού με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα μας γιατί πρόκειται για αλλοδαπό άτομο».

Την ίδια στιγμή ερευνάται το μέγεθος της οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο.

Τέλος, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι η γυναίκα μέχρι και τη σύλληψή της εργαζόταν κανονικά στο Δημόσιο, χωρίς ποτέ να έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα και εργαζόταν κανονικά ως διευθύντρια στα ΚΕΠ Οινοφύτων.

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δεν τα γνώριζε να τα αναφέρει, την έθαψε», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σε βάρος της 62χρονης, η οποία έχει οδηγηθεί στις εισαγγελικές Αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση, μη δήλωση θανάτου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.