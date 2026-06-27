Βοιωτία: Φωτιά στο χωριό Πέτρα – Μήνυμα του 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στη Βοιωτία, έχοντας φτάσει στο χωριό Πέτρα.

Μήνυμα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής, με την οδηγία να απομακρυνθούν προς Λειβαδιά.

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βοιωτία

H φωτιά βρίσκεται ήδη μέσα στον οικισμό και απειλεί το πρώτο σπίτι, ενώ ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη ενάντια στους ισχυρούς ανέμους.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας. Επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, μίλησε στο ΕΡΤnews επισημαίνοντας ότι «πνέουν πολύ σφοδροί άνεμοι», που μετακινούν τη φωτιά προς διάφορες κατευθύνσεις ενώ επεσήμανε ότι δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή άλλα χωριά στους πρόποδες του Ελικώνα.

Σε ύφεση χαρακτηρίζεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αναφέρει το ΕΡΤnews. Μήνυμα του 112, νωρίτερα, στους κατοίκους της περιοχής τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μήνυμα του 112 στην Πέτρα

Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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