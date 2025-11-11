Βοιωτία: Εντοπίστηκε θραύσμα από σφαίρα στην απανθρακωμένη σορό

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της απανθρακωμένης σορού που εντοπίστηκε στα Σκούρτα Βοιωτίας, την Παρασκευή (7/11).

Σήμερα, Τρίτη (11/11) οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό, η οποία ανήκει σε 27χρονο κάτοικο της Χαλκίδας, παντρεμένος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 4 Νοεμβρίου, με την εξαφάνισή του να έχει δηλωθεί.

Λίγες ώρες μετά, εντοπίστηκε θραύσμα από σφαίρα στη σορό του 27χρονου, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο δράστης ή οι δράστες τον σκότωσαν και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι το θύμα δεν ήταν γνώριμο στην αστυνομία. «Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει πως βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του στη Θήβα και τον ενημέρωσε, ότι σκόπευε να μεταβεί στα Βίλια και να επιστρέψει. Αυτό δεν συνέβη. Το θύμα φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του στα Βίλια και να συνέχισε με τα πόδια, για να επιβιβαστεί στη συνέχεια, σε άλλο αυτοκίνητο. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά, ότι ο άνδρας φέρεται να είχε κανονίσει συνάντηση με άγνωστο μέχρι ώρας πρόσωπο.

Κυνηγός, ο οποίος βρισκόταν σε δύσβατο και σχεδόν εγκαταλελειμμένο δρόμο, είδε το όχημα και κάλεσε τις αρχές. Πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταδίδουν ότι βρέθηκε δεμένος πισθάγκωνα και πιθανότατα με σημάδια πυροβολισμού, πισώπλατα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό του άνδρα εντός του οχήματος, η οποία εκτιμάται ότι βρισκόταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν βρεθεί.