Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη

Μια συγκλονιστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, όπου μια 62χρονη γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο του σπιτιού τους, προκειμένου να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Η ηλικιωμένη μητέρα, 93 ετών, δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το καλοκαίρι του 2023. Ύστερα από καταγγελία, ο εισαγγελέας Θηβών διέταξε έρευνα για την εξαφάνιση. Όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι το Σάββατο, η κόρη παρουσίασε μια άλλη υπερήλικη γυναίκα με άνοια ως τη μητέρα της.

Στην ανάκριση που ακολούθησε, η 62χρονη παραδέχθηκε ότι η μητέρα της πέθανε το καλοκαίρι του 2023 από παθολογικά αίτια. Ισχυρίστηκε ότι, λόγω οικονομικών δυσκολιών, απέκρυψε τον θάνατο και με τη βοήθεια ενός άνδρα από την Αλβανία την έθαψε στον στάβλο.

Με την καθοδήγησή της, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο ταφής και παρουσία δικαστικού λειτουργού έγινε εκταφή. Βρέθηκε σκελετός καλυμμένος με κλινοσκεπάσματα, που εκτιμάται ότι ανήκει στη μητέρα της.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη». Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Θηβών.

Η κατηγορούμενη είναι διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση στην τοπική κοινωνία.