Βιολάντα: Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο ιδιοκτήτης

Προθεσμία να απολογηθεί στις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα».

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα σφραγίστηκε και ένα τρίτο έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για τυχόν παραλείψεις.

Οι δικηγόροι ζήτησαν την προσθεσμία για να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας.

Έκλεισε και δεύτερο εργοστάσιο Βιολάντα

Στο μεταξύ έκλεισε το δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα –12o χλμ E.O. Τρικάλων-Λάρισας– με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς ελέγχονται οι δεξαμενές, λόγω έλλειψης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου και πιστοποιητικών πυροπροστασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να κάνουν λόγο για άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων. Οι έρευνες τελούν υπό την «ομπρέλα» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Τρίτη μονάδα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, στο Μακρυχώρι Λάρισας με τις έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοσθεσία, κανόνες ασφαλείας.

Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από την έντονη δυσοσμία έρχονται στο φως, για το εργοστάσιο των Τρικάλων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ